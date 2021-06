La forte croissance de l'activité dans le secteur des services confirmée en mai

(Boursier.com) — Les dernières données PMI ont mis en évidence une accélération de la croissance de l'activité dans le secteur des services français en mai, sur fond d'allègement des mesures sanitaires et de réouverture progressive de l'économie. Se redressant de 50,3 en avril à 56,6, l'indice titre IHS Markit de l'activité commerciale - calculé à partir d'une question unique posée à un panel de répondants et portant sur leur niveau effectif d'activité par rapport au mois précédent - signale ainsi une deuxième hausse mensuelle consécutive de l'activité en mai, la croissance affichant en outre son rythme le plus soutenu depuis juillet dernier.

La forte hausse de l'activité enregistrée au cours du mois s'est appuyée sur une expansion solide du volume global des nouvelles affaires, la plus importante depuis plus de trois ans. L'amélioration de la demande s'est toutefois circonscrite aux marchés intérieurs - les nouvelles affaires à l'export ayant en effet continué de reculer - et n'a pas empêché un ralentissement de la croissance de l'emploi, souligne IHS Markit.