La Fed voit ses taux proches de zéro jusqu'à la fin 2022

Les nouvelles projections économiques de la Fed, publiées mercredi soir, montrent que la banque centrale ne compte pas relever le taux des "fed funds" avant la fin 2022. La Fed a répété qu'elle utilisera tous ses outils face à la crise actuelle.

(Boursier.com) — La Réserve fédérale américaine a annoncé mercredi soir le maintien de ses taux directeurs à leur niveaux actuel, proche de zéro, et ses projections économiques montrent que la banque centrale ne compte pas les relever avant la fin 2022.

Dans le communiqué publié à l'issue de sa réunion de deux jours, la Fed a indiqué qu'elle maintiendrait le taux des "fed funds" à son niveau actuel, entre 0% et 0,25% "jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que l'économie a surmonté les événements récents et est en passe de retrouver ses objectifs de plein emploi et de stabilité des prix". Dans le tableau des projections qui accompagne le communiqué, la Fed envisage des taux directeurs à 0,1% en 2020, 2021 et 2022, avant de les projeter à 2,5% pour le long terme.

Dans les prochains mois, la Fed va accroître ses achat de Bons du Trésor et d'actifs adossés à des emprunts hypothécaires (MBS) résidentiels et commerciaux, au moins à leur rythme actuel, afin d'assurer un fonctionnement fluide des marchés, a précisé la Fed.

La Fed a ajouté qu'elle était prête à utiliser "toute la gamme de ses outils pour soutenir l'économie américaine face aux défis actuels", laissant ainsi entendre qu'elle n'exclut pas d'adopter de nouvelles mesures de soutien si nécessaire.

La Bourse de New York a réagi positivement à ces annonces : le Dow Jones (+0,27%) et le S&P 500 (+0,48%) sont repassés dans le vert, tandis que le Nasdaq a accru son avance (+1,29%) un quart d'heure après la publication de la Fed.

Le président de la Fed, Jerome Powell, était très attendu pour sa conférence de presse qui devait débuter à 20H30 heure française.