La Fed voit l'économie US résister et l'inflation baisser en 2023

La Réserve fédérale américaine, qui prévoit de relever ses taux directeurs jusqu'à 3,4% à la fin de l'année, table sur un reflux de l'inflation l'an prochain, autour de 2,7%. La croissance US devrait ralentir, mais éviter la récession.

(Boursier.com) — La Réserve fédérale américaine, qui a relevé mercredi ses taux directeurs de 0,75 point (à 1,5%-1,75%) afin de juguler la flambée de l'inflation, a publié parallèlement de nouvelles projections économiques relativement optimistes pour les Etats-Unis, et semble exclure une récession malgré un environnement de taux et de prix plus élevés.

"L'activité économique générale semble s'être reprise après avoir ralenti au premier trimestre", a indiqué la Fed dans son communiqué de politique monétaire. "Les gains en emplois ont été solides ces derniers mois et le taux de chômage est resté bas. L'inflation reste élevée, reflétant les déséquilibres entre l'offre et la demande liés à la pandémie, ainsi que les prix élevés de l'énergie et les pressions plus larges sur les prix".

Lors de sa conférence de presse, le président de la Fed, Jerome Powell, a affirmé qu'il n'observait pas de ralentissement général de l'économie américaine, et a assuré que la Fed "n'essayait pas de pousser l'économie en récession". "Nous essayons de ramener l'inflation à 2%, (et conserver) un marché du travail solide", a-t-il expliqué. "C'est ce que nous essayons de faire", a-t-il insisté.

Le taux des "fed funds" attendu à 3,4% fin 2022 et 3,8% fin 2023

La Fed a pourtant revu en nette baisse ses prévisions de croissance du PIB aux Etats-Unis pour cette année, à 1,7% contre 2,8% attendu dans ses précédentes projections faites en mars. Elle s'attend ensuite à une croissance de 1,7% en 2023 (contre 2,2% attendu en mars) et de 1,9% en 2024 (2% attendu en mars).

La prévision médiane des membres du comité de politique monétaire (FOMC) pour le taux des "fed funds" a été nettement relevée, à 3,4% pour la fin de l'année, contre 1,9% prévu en mars. Le FOMC voit ensuite les taux monter encore pour atteindre 3,8% fin 2023 (contre 2,8% prévu en mars) avant de revenir à 3,4% en 2024 (2,8% prévu en mars), puis à 2,5% à plus long terme.

Jerome Powell a indiqué mercredi soir qu'il n'excluait pas une nouvelle hausse de taux de 75 points de base lors de la prochaine réunion des 26 et 27 juillet, en précisant que l'ampleur de la hausse (50 ou 75 pb) dépendrait des indicateurs conjoncturels.

L'inflation "core PCE" attendue à 4,3% en 2022 et à 2,7% en 2023

L'inflation dite "PCE" est attendue à 5,2% cette année contre 4,3% auparavant, tandis que l'indice core PCE (hors énergie et alimentation), la mesure préférée de la Fed, devrait croître de 4,3% contre 4,1% prévu en mars dernier.

A noter que l'indice core PCE est ressorti à 4,9% en mai, ce qui signifie que les responsables de la Fed tablent sur un ralentissement d'ici à la fin de l'année. Pour la suite, les membres du FOMC voient l'inflation baisser rapidement pour revenir fin 2023 à 2,6% (2,7% pour le core PCE), des projections peu modifiées par rapport à mars. En 2024, la hausse des prix devrait revenir à 2,2% (2,3% pour le core PCE), approchant l'objectif de long terme de 2% de la Fed.

Le marché de l'emploi américain devrait rester solide, malgré une légère hausse du taux de chômage attendu à 3,7% en 2022, à 3,9% en 2023 et à 4,1% en 2024, contre respectivement 3,5%, 3,5% et 3,6% attendu en mars.