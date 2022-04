La Fed va réduire son bilan au rythme de 95 Mds$ par mois

Selon les Minutes de la réunion de la Fed des 15 et 16 mars, les responsables de la Fed sont tombés d'accord à l'unanimité sur ce rythme et ont estimé que cette réduction du bilan pourrait commencer dès mai prochain.

(Boursier.com) — La Réserve fédérale américaine prévoit de commencer à réduire son bilan sur un rythme de 95 milliards de dollars par mois, soit près du double du rythme de son précédent cycle entamé en 2017 (50 Mds$ par mois).

Selon les Minutes de la réunion de la Fed des 15 et 16 mars, publiées mercredi soir, les responsables de la Fed sont tombés d'accord à l'unanimité sur ce rythme, et ont estimé que cette réduction du bilan pourrait commencer dès mai prochain.

Le bilan de la Fed a gonflé à près de 9.000 milliards de dollars sous l'effet des programmes d'achat d'actifs menés pour contrer la crise du Covid-19. Les banquiers centraux se sont "globalement accordés" pour ne pas remplacer des titres arrivant à échéance, à hauteur de 60 milliards de dollars de bons du Trésor et de 35 Mds$ de titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Ce rythme de 95 Mds$ par mois serait initialement mis en place pour trois mois, a précisé la Fed dans son compte-rendu.

Priorité à la lutte contre l'inflation

Lors de la réunion de mars, plusieurs banquiers centraux ont aussi penché en faveur d'une hausse du taux des "fed funds" d'un demi-point lors de la prochaine réunion des 3 et 4 mai, après avoir entamé le cycle haussier par un tour de vis léger d'un quart de point le 16 mars. De nombreux participants auraient même préféré une hausse d'un demi-point dès la réunion de mars, mais les incertitudes sur la guerre en Ukraine les a incités à la prudence, a souligné la Fed.

Mener de front la réduction du bilan et des hausses de taux revient à resserrer doublement la politique monétaire, dont les marchés craignent qu'il ne pèse lourdement sur la croissance économique. Lors du précédent cycle de hausse de taux, démarré en 2015, la Fed avait attendu 2 ans avant de commencer à réduire son bilan, mais à l'époque, le contexte était très différent, avec une faible inflation.

Cette fois, la Réserve fédérale est sous pression pour juguler la flambée de l'inflation, attendue autour de 8,3% en mars sur un an aux Etats-Unis, au plus haut depuis plus de 40 ans. La Fed a longtemps tardé à reconnaître l'ampleur et le caractère durable de la hausse des prix, qui a démarré après la crise du Covid-19 et s'est encore accrue depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La n-2 de la Fed tient un discours particulièrement ferme

Mardi, Lael Brainard, gouverneure de la Réserve fédérale américaine, et future numéro deux de l'institution, avait préparé les marchés en tenant un discours particulièrement ferme face à une inflation qu'elle a jugé "primordial" de ralentir.

Elle s'est dite ouverte à un relèvement des taux par paliers d'un demi-point si nécessaire, et a prôné une réduction rapide et massive du bilan dès mai. "La reprise économique ayant été bien plus forte et rapide que lors du précédent cycle, je m'attends à ce que le bilan soit réduit à un rythme considérablement plus rapide que lors de la précédente reprise, avec des montants significativement supérieurs et sur une période bien plus courte comparé à la période 2017-2019", a-t-elle précisé.

A l'époque, la Fed avait réduit son bilan de 50 milliards de dollars par mois en laissant des titres arriver à échéance sans racheter de montant équivalent. Les marchés estiment que le rythme pourrait doubler cette fois, et s'attendent à ce que le taux des "fed funds" atteigne au moins 2,5% dès la fin 2022 (contre 0,25%-0,50% actuellement).