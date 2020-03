La Fed remonte au créneau !

La Réserve fédérale américaine vient d'annoncer ce lundi une nouvelle série de mesures de soutien massif au marché du crédit afin de faire face aux...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Réserve fédérale américaine vient d'annoncer ce lundi une nouvelle série de mesures de soutien massif au marché du crédit US, et un "QE illimité", afin de faire face aux "énormes difficultés" entraînées par la pandémie de coronavirus, un plan sans précédent qui cible directement les ménages et les entreprises, des multinationales aux PME.

La Fed explique dans son communiqué qu'elle a pris ces décisions car "il est devenu clair que l'économie va être confrontée à de grave perturbations". La banque centrale US prévoit entre autres de nouveaux programmes de crédits de 300 milliards de dollars dédiés aux entreprises et aux ménages.

L'indice CAC40 est aussitôt repassé dans le vert aux alentours de 13H30, reprenant plus de 2% en l'espace de quelques minutes.