La Fed relève son taux directeur de 75 points de base à 1,50%-1,75%

Cette hausse est la première de cette ampleur depuis 1994.

(Boursier.com) — La Réserve fédérale américaine a relevé mercredi son principal taux directeur de trois quarts de point (75 points de base) pour le porter entre 1,50% et 1,75%, la première hausse d'une telle ampleur depuis 1994. La Fed a signalé son intention de poursuivre son resserrement monétaire lors de ses prochaines réunions afin de juguler une inflation plus forte et durable qu'anticipé.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a ainsi indiqué lors de sa conférence de presse qu'il n'excluait pas une nouvelle hausse de 75 points de base lors de la prochaine réunion des 26 et 27 juillet. "Du point de vue où nous nous trouvons aujourd'hui, il semble probable de procéder à une hausse de 50 pb ou de 75 pb lors de notre prochaine réunion", a-t-il dit, précisant que l'ampleur de la hausse dépendra des indicateurs conjoncturels.

Dans son communiqué, la Fed a indiqué que de nouvelles hausses de taux seront "appropriées" dans les prochains mois pour juguler l'inflation. Le Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) est "fermement déterminé à ramener l'inflation à son objectif de 2%", et demeure "très attentif aux risques inflationnistes", a ajouté la Fed.

Cette hausse de l'objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds"), le principal instrument de la politique monétaire de la Fed, est donc la première hausse d'une telle ampleur depuis 1994. Elle est aussi plus forte que ce que les marchés anticipaient jusqu'à ces derniers jours (+50 pb). L'annonce vendredi dernier d'une accélération de l'inflation à 8,6% en mai aux Etats-Unis, après 8,3% en avril, alors que les économistes tablaient sur une stabilisation, a brusquement augmenté l'urgence de frapper fort pour juguler l'envolée des prix.

Les taux des "fed funds" attendu à 3,4% fin 2022 et 3,8% fin 2023

Le président de l'institution, Jerome Powell, doit commenter ces décisions lors d'une conférence de presse à partir de 20h30 heure française. Les investisseurs seront très attentifs à ses commentaires concernant le rythme des prochains tours de vis monétaires, lors des réunions de juillet et de septembre notamment.

Selon les nouvelles projections économiques publiées ce mercredi par la Fed, la prévision médiane des membres du FOMC pour le taux des "fed funds" a été nettement relevée, à 3,4% pour la fin de l'année, contre 1,9% prévu lors des dernières projections faites en mars. Le FOMC voit ensuite les taux monter encore pour atteindre 3,8% fin 2023 (contre 2,8% prévu en mars) avant de revenir à 3,4% en 2024 (2,8% prévu en mars).

A noter que la décision de relever le taux des "fed funds" de trois quarts de point ce mercredi a été prise à l'unanimité moins une voix, celle d'Esther George, la patronne de la Fed de Kansas City, qui aurait préféré s'en tenir à un tour de vis d'un demi-point à ce stade.