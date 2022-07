La Fed relève de 75 points de base le taux de ses fonds fédéraux

La Fed américaine, face à une inflation record, vient de relever de nouveau de 75 points de base le taux de ses fonds fédéraux ce mercredi, entre 2,25...

(Boursier.com) — La Fed américaine, face à une inflation record, annonce relever de nouveau de 75 points de base le taux de ses fonds fédéraux ce mercredi, entre 2,25 et 2,5%, contre une fourchette allant de 1,5 à 1,75%. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une telle hausse de trois quarts de point était de 76%, contre 24% pour la probabilité d'un geste encore plus fort de 1%.

Le même outil fait ressortir une probabilité de près de 40% d'une fourchette des taux allant de 3,25 à 3,5% à l'issue de la dernière réunion monétaire de l'année, celle des 13 et 14 décembre, et une probabilité de plus de 31% d'une fourchette de 3,5 à 3,75% à cette même date...

La grande question semble concerner les attentes pour septembre. Jerome Powell, dirigeant de la Fed, devrait mettre l'accent sur la lutte contre l'inflation dans ses déclarations, mais également réaffirmer qu'un atterrissage en douceur demeure réalisable.

Demain jeudi est programmée la publication du PIB du T2 (consensus FactSet +0,8%). Certains craignent un deuxième trimestre de contraction qui alimenterait les préoccupations plus larges en matière de croissance...