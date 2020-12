La Fed poursuivra ses achats d'actifs jusqu'à une reprise complète

Les achats se poursuivront au rythme actuel "jusqu'à ce que des progrès supplémentaires substantiels aient été accomplis vers les objectifs de plein emploi et de stabilité des prix", a affirmé mercredi la Fed.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Réserve fédérale américaine a laissé mercredi sa politique monétaire inchangée, comme attendu par les marchés. Elle s'est en outre engagée à continuer à soutenir l'économie et les marchés jusqu'à ce ce la reprise économique soit complète face à la crise sanitaire actuelle.

La banque centrale américaine a ainsi réaffirmé son engagement à maintenir un objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds") quasi nul jusqu'à ce que la reprise économique soit complète, mais elle a ajouté que ses achats de titres sur les marchés étaient désormais eux aussi liés à cet objectif.

Ces achats se poursuivront donc au rythme actuel"jusqu'à ce que des progrès supplémentaires substantiels aient été accomplis vers les objectifs de plein emploi et de stabilité des prix" que s'est fixés la Fed, a-t-elle expliqué dans un communiqué.

La Fed s'est par ailleurs montrée un peu plus optimiste pour l'économie américaine que lors de sa réunion de septembre. Elle s'attend pour 2021 à un rebond de 4,2% du PIB au lieu de +4% attendu en septembre. En 2020, la récession devrait être moins marquée, de -2,4% et non de -3,7% comme précédemment estimé.

Le président de l'institution, Jerome Powell, devrait préciser les motivations de la Fed et ses intentions lors de la conférence de presse qui démarre à 20H30 heure française