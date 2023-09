La Fed pourrait calmer le jeu ! Ou pas...

La Fed pourrait en faire moins si les risques surviennent comme ceux liés à la grève de l'automobile ou au "shutdown" (fermeture gouvernementale)...

(Boursier.com) — La Fed pourrait en faire moins si les risques surviennent comme ceux liés à une grève prolongée dans l'automobile ou au "shutdown" (fermeture gouvernementale), qui ralentiraient l'économie. C'est ce qu'affirme désormais Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, pourtant réputé plutôt "faucon", autrement dit partisan d'une politique monétaire austère. "Si ces scénarios baissiers frappent l'économie américaine, nous devrons peut-être faire moins avec notre politique monétaire pour ramener l'inflation à 2%, car la fermeture du gouvernement ou la grève de l'automobile pourraient ralentir l'économie pour nous", a déclaré Kashkari dans une interview sur CNN ce jour. "Je n'espère pas cela, mais il y a là une interaction", a expliqué le responsable.

Dans une lettre publiée en ligne hier, il avait présenté deux scénarios pour la réponse de la Fed à l'inflation. Dans l'un des cas, auquel est attribuée une probabilité de 60%, la banque centrale américaine pourrait ramener l'inflation vers l'objectif de 2% sans causer de graves dommages à l'économie. Dans le deuxième cas, la croissance des prix serait plus enracinée et nécessiterait de nouvelles augmentations de taux... "Si nos hausses de taux ne ralentissent pas l'économie comme nous le prévoyons, alors nous risquons de devoir les augmenter", a affirmé Kashkari sur CNN.

Il avait indiqué plus tôt cette semaine qu'il était l'un des 12 responsables qui estimaient qu'une nouvelle augmentation des taux serait probablement nécessaire cette année. Les sept autres membres votants avaient vu la Fed maintenir ses taux pour le reste de 2023, selon les projections publiées dans le cadre du 'dot plot', graphique à points de la réunion monétaire de la semaine dernière illustrant les prévisions des membres.

Hier sur CNBC, Kashkari, qui s'exprime décidément beaucoup au risque de se contredire un peu, avait déclaré qu'il prévoyait que les taux restent stables en 2024 après une nouvelle augmentation cette année. "Si nous devons maintenir des taux élevés plus longtemps, c'est parce que les fondamentaux économiques sont encore plus solides que je ne l'imaginait", avait déclaré Kashkari sur CNBC. "Il n'est pas évident pour moi que cela signifie qu'une récession est plus probable, cela pourrait simplement signifier que nous avons besoin d'une trajectoire de taux plus élevée pour ramener l'inflation à 2%", ajoutait le responsable...