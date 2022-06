La Fed frappe fort contre l'inflation, prête à porter ses taux à 3,8% !

La Fed a relevé mercredi le taux des "fed funds" de 0,75 point, à 1,5%-1,75%. Déterminée à faire descendre l'inflation à son objectif de long terme de 2%, la Fed se dit prête à relever son taux directeur jusqu'à 3,4% fin 2022 et 3,8% fin 2023.

(Boursier.com) — La Réserve fédérale américaine a relevé mercredi son principal taux directeur de trois quarts de point (75 points de base) pour le porter entre 1,50% et 1,75%, le premier geste d'une telle ampleur depuis 28 ans, en 1994 ! La banque centrale américaine a signalé son intention de continuer à relever ce taux des "fed funds" jusqu'à 3,4% fin 2022, puis vers 3,8% fin 2023, afin de juguler une inflation qu'elle a longtemps sous-estimée.

Dans son communiqué, le Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) s'est dit "fermement déterminé à ramener l'inflation à son objectif de 2%", et demeure "très attentif aux risques inflationnistes". Le président de la Fed, Jerome Powell, a ainsi indiqué lors de sa conférence de presse qu'il n'excluait pas une nouvelle hausse de 75 points de base lors de la prochaine réunion des 26 et 27 juillet. "Du point de vue où nous nous trouvons aujourd'hui, il semble probable de procéder à une hausse de 50 pb ou de 75 pb lors de notre prochaine réunion", a-t-il dit, précisant que l'ampleur de la hausse dépendra des indicateurs conjoncturels. Il a cependant précisé que des hausses de 75 pb ne deviendraient pas "habituelles".

Dans leurs nouvelles projections économiques publiées ce mercredi, les membres du FOMC ont nettement relevé leur prévision médiane pour le taux des "fed funds", à 3,4% pour la fin de l'année, contre 1,9% prévu lors des dernières projections faites en mars. Le FOMC voit ensuite les taux monter encore pour atteindre 3,8% fin 2023 (contre 2,8% prévu en mars) avant de revenir à 3,4% en 2024 (2,8% prévu en mars).

L'inflation "core PCE" attendue à 4,3% en 2022 et à 2,7% en 2023

La Fed s'attend à ce que l'inflation dite "PCE" atteigne 5,2% cette année (contre 4,3% prévu en mars), tandis que l'indice core PCE (hors énergie et alimentation), la mesure préférée de la banque centrale, devrait croître de 4,3% contre 4,1% prévu en mars dernier.

A noter que l'indice core PCE est ressorti à 4,9% en mai, ce qui signifie que les responsables de la Fed tablent sur un ralentissement d'ici à la fin de l'année, sous l'effet de resserrement monétaire entrepris par la banque centrale depuis mars dernier (+0,25 point en mars, +0,5 pt en mai et +0,75 pt ce mercredi).

La poursuite du resserrement monétaire, associé à la réduction du bilan de la Fed, devrait ensuite permettre de faire ralentir l'inflation pour revenir fin 2023 à 2,6% (2,7% pour le core PCE), des projections peu modifiées par rapport à mars. En 2024, la hausse des prix devrait revenir à 2,2% (2,3% pour le core PCE), approchant l'objectif de long terme de 2% de la Fed.

Réactions plutôt positives des marchés financiers

Les marchés financiers, qui sortent d'une période de turbulences, ont plutôt bien réagi mercredi soir à l'ensemble de ces annonces, appréciant le ton déterminé de la Fed à contrer l'inflation, tout en se montrant rassurante sur l'évolution de l'économie américaine, même si un net ralentissement de la croissance est anticipé.

A Wall Street, le Dow Jones a fini en hausse de 1% mercredi, tandis que le S&P a gagné 1,46% et que le Nasdaq a repris 2,5%. Côté obligataire, le rendement du T-Bond à 10 ans s'est nettement détendu à 3,29% (-18 points de base) et celui du "2 ans" est revenu à 3,19% (-24 pb). L'indice du dollar a baissé de 0,6% à 104,80 points face à un panier de devises de référence.

Pas de récession en vue ?

La Fed prévoit désormais pour 2022 une hausse du PIB des Etats-Unis de seulement 1,7% cette année contre 2,8% attendu en mars, et après un vif rebond post-covid de 5,7% en 2021. La croissance devrait encore être de 1,7% en 2023 (contre 2,2% attendu en mars) puis de 1,9% en 2024 (2% attendu en mars).

Pour autant, Jerome Powell a affirmé mercredi qu'il n'observait pas de ralentissement généralisé de l'économie américaine, et a assuré que la Fed "n'essayait pas de pousser l'économie en récession". "Nous essayons de ramener l'inflation à 2%, (et conserver) un marché du travail solide", a-t-il expliqué. "C'est ce que nous essayons de faire", a-t-il insisté.

Dans son communiqué, la Fed a relevé que "l'activité économique générale semble s'être reprise après avoir ralenti au premier trimestre. Les gains en emplois ont été solides ces derniers mois et le taux de chômage est resté bas. L'inflation reste élevée, reflétant les déséquilibres entre l'offre et la demande liés à la pandémie, ainsi que les prix élevés de l'énergie et les pressions plus larges sur les prix", a commenté la banque centrale.

Selon les nouvelles projections de la Fed, le marché de l'emploi américain devrait rester solide, malgré une légère hausse du taux de chômage attendu à 3,7% en 2022, à 3,9% en 2023 et à 4,1% en 2024, contre respectivement 3,5%, 3,5% et 3,6% attendu en mars.