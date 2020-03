La Fed</b> fait tapis face à la crise du coronavirus

La Fed fait tapis face à la crise du coronavirus

(Boursier.com) — La Réserve fédérale joue son va-tout. Face à la propagation de la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis et à ses conséquences dévastatrices pour l'économie locale, la Fed s'engage à utiliser toute sa gamme d'outils pour soutenir l'économie américaine et ainsi promouvoir ses objectifs d'emploi maximal et de stabilité des prix.

Le Comité de politique monétaire de la Fed vient ainsi d'annoncer la mise en place de mesures supplémentaires pour soutenir le flux de crédit aux ménages et aux entreprises en s'attaquant aux tensions sur les marchés des titres du Trésor et des titres adossés aux créances hypothécaires des agences (MBS). La Réserve fédérale continuera à acheter des titres du Trésor et des MBS dans les proportions nécessaires pour soutenir le bon fonctionnement du marché et la transmission efficace de sa politique monétaire. Autrement dit, la Fed ouvre la voie à un QE 'illimité. Le FOMC avait précédemment annoncé qu'il achèterait au moins 500 milliards de dollars de titres du Trésor et au moins 200 milliards de dollars de titres MBS (mortgage-backed securities). Le FOMC inclura désormais des achats de titres MBS commerciaux dans ses achats de titres adossés à des hypothèques d'agences (certains ETF seront également éligibles).

Le Fed annonce également la création de deux facilités pour soutenir le crédit aux grands employeurs - la Primary Market Corporate Credit Facility (PMCCF) pour les nouvelles émissions d'obligations et de prêts et la Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF) pour fournir des liquidités nécessaires au marché obligataire secondaire. Un troisième mécanisme, le TALF (Term Asset-Backed Securities Loan Facility), est également lancé pour soutenir le flux de crédit aux consommateurs et aux entreprises. Le TALF permettra l'émission de titres adossés à des actifs (ABS) garantis par des prêts étudiants, des prêts automobiles, des prêts sur carte de crédit, des prêts garantis par la Small Business Administration (SBA) et certains autres actifs.

La BC va également faciliter le flux de crédit aux municipalités en élargissant le mécanisme de liquidité des fonds communs de placement du marché monétaire (MMLF) pour y inclure une gamme plus large de titres, notamment des billets à vue à taux variable (VRDN) municipaux et des certificats de dépôt bancaires.

En plus des mesures ci-dessus, la Réserve fédérale prévoit d'annoncer prochainement la création d'un programme de prêts aux entreprises pour soutenir les prêts aux petites et moyennes entreprises admissibles.

L'ensemble de ces mesures devrait permettre de fournir jusqu'à 300 milliards de dollars de nouveaux financements à l'économie américaine.

En outre, la Banque centrale continuera à proposer des opérations de mise en pension à long terme et au jour le jour à grande échelle. Le Comité continuera à suivre de près les conditions du marché et évaluera le rythme approprié de ses achats de titres lors de ses prochaines réunions.