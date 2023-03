La Fed étendrait sa facilité de crédit d'urgence

La Fed pourrait étendre sa facilité de prêt d'urgence pour fournir plus de soutien aux banques, selon Bloomberg...

(Boursier.com) — La Fed pourrait étendre sa facilité de prêt d'urgence pour fournir plus de soutien aux banques, selon Bloomberg. Des personnes connaissant la situation ont indiqué que si l'expansion s'appliquerait à tout le monde, l'idée serait l'une des nombreuses que les autorités envisageraient pour donner à First Republic Bank, l'un des établissements actuellement les plus fragiles parmi les banques moyennes américaines, plus de temps pour consolider son bilan. L'expansion du programme de liquidités serait adapté au prêteur. L'article indique que quelles que soient les mesures de soutien potentielles, les responsables continuent d'autoriser First Republic à rechercher un accord.

Notons que Neel Kashkari, le président de la Fed de Minneapolis, s'exprimant sur CBS durant le week-end, a estimé que le récent stress bancaire et la possibilité d'un impact fort sur le crédit amenaient les États-Unis plus près de la récession. "C'est quelque chose que nous surveillons de très, très près", a ajouté Kashkari, qui se refuse toutefois à estimer quel impact cela pourrait avoir sur la politique monétaire. Le responsable note en effet que le stress financier n'a encore que deux semaines. Il y aurait selon lui déjà des signes préoccupants, mais le flux des retraits semblerait avoir ralenti. "Une certaine confiance se rétablit parmi les petites banques et les banques régionales", ose même Kashkari. En même temps, "nous avons vu que les marchés des capitaux ont été en grande partie fermés au cours des deux dernières semaines. Si ces marchés des capitaux restent fermés parce que les emprunteurs et les prêteurs restent nerveux, alors cela me dirait, d'accord, cela va probablement avoir un impact plus important sur l'économie".