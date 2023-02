La Fed doit 'rester dans la course' dans sa lutte contre l'inflation

Thomas Barkin, le président de la Fed de Richmond, qui s'exprime ce jeudi, indique qu'alors que l'inflation moyenne a atteint un pic et que la baisse...

(Boursier.com) — Thomas Barkin, le président de la Fed de Richmond, qui s'exprime ce jeudi, indique qu'alors que l'inflation moyenne a atteint un pic et que la baisse a été gonflée par quelques éléments, la médiane reste élevée. Le responsable de la banque centrale américaine ajoute que l'institution monétaire américaine doit rester dans la course pour contrôler l'inflation en appuyant sans équivoque sur le frein. Selon lui, les effets du resserrement monétaire ont déjà été substantiels, avec trois meilleurs mois sur les chiffres d'inflation, tendance dont il espère qu'elle va se poursuivre. Ainsi, l'inflation a selon lui probablement bien atteint son sommet, mais demeure élevée. Il faudra encore plus de temps pour que le fléchissement de la demande ralentisse encore plus le rythme de hausse des prix.