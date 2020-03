La Fed baisse de nouveau ses taux directeurs en urgence

(Boursier.com) — La Réserve Fédérale a de nouveau baissé ses taux directeurs dimanche soir d'1 point entier, dans une fourchette comprise entre 0 et 0,25%. La Fed a précisé qu'elle maintiendrait ses taux à ce niveau "jusqu'à ce que la crise sanitaire soit passée" et a annoncé en parallèle l'achat de 500 Mds$ de bons du Trésor et de 200 Mds$ de titres hypothécaires.

Cette décision a été prise à l'unanimité des votants moins une voix. C'est la deuxième baisse des taux US depuis le début du mois de mars de la part de la Fed, une première depuis 2008, alors que les marchés ont plongé depuis l'accélération de la crise sanitaire mondiale.

Les principales banques centrales mondiales ont agi à l'unisson via une action concertée a annoncé hier la Banque centrale européenne afin d'assurer une disponibilité suffisante en dollars US. L'opération a été pilotée par la Fed, la BCE, la banque du Japon, du Royaume-Uni, du Canada et de la Suisse. Sur les places financières de la zone Asie-Pacifique, les marchés asiatiques reculent de 1,2% à Tokyo et de 0,5% à Seoul. La bourse de Sydney abandonne près de 5%...

La BCE en échec

La Banque centrale européenne avait décidé jeudi dernier de maintenir ses taux en l'état et avait annoncé que des opérations de refinancement à plus long terme (LTRO) supplémentaires seraient menées, temporairement, pour apporter un soutien immédiat en termes de liquidité au système financier de la zone euro.

Bien que le Conseil des gouverneurs ne voit pas de signes importants de tensions sur les marchés monétaires ou de pénurie de liquidités dans le système bancaire, ces opérations constitueront un soutien efficace en cas de besoin. Elles seront effectuées par le biais d'une procédure d'appel d'offres à taux fixe, la totalité des soumissions étant servie, avec un taux d'intérêt égal au taux moyen de la facilité de dépôt. Ces opérations de LTRO fourniront des liquidités à des conditions favorables pour couvrir la période allant jusqu'à l'opération TLTRO III prévue en juin prochain.

Une enveloppe temporaire d'achats d'actifs nets supplémentaires de 120 milliards d'euros sera mise en place jusqu'à la fin de l'année, assurant une forte contribution du QE dédiée au secteur privé. En combinaison avec le programme d'achat d'actifs (APP) existant, cela permettra de soutenir des conditions de financement favorables pour l'économie réelle en période d'incertitude accrue. Le Conseil des gouverneurs continue de s'attendre à ce que les achats nets d'actifs durent aussi longtemps que nécessaire pour renforcer l'effet accommodant de ses taux directeurs et prennent fin peu avant qu'il ne commence à relever les taux d'intérêt directeurs... La patronne de la BCE n'avait pas convaincu les marchés à l'occasion de sa conférence de presse, les indices accélérant leur repli dans la foulée de ses déclarations pour finalement afficher l'une des pires séances de l'histoire, comme en Bourse de Paris qui a perdu plus de 12% jeudi dernier.