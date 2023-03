La Fed aura-t-elle l'audace de relever ses taux ?

La banque centrale américaine tient mardi et mercredi sa réunion de politique monétaire...

(Boursier.com) — La banque centrale américaine tient mardi et mercredi sa réunion de politique monétaire. Selon l'outil FedWatch du CME Group, qui offre des lectures très volatiles ces derniers jours, il y a environ une "chance" sur deux que la Fed relève ses taux d'un quart de point supplémentaire le 22 mars afin de lutter contre l'inflation. Ainsi, la probabilité d'une fourchette allant de 4,75 à 5% sur le taux des fed funds est de 52%, contre 48% de probabilité d'un statu quo monétaire qui laisserait les taux dans la fourchette actuelle de 4,5 à 4,75%. Pour le 3 mai et la réunion suivante, le même outil donne une probabilité de 49% d'une fourchette de 4,75 à 5% et une probabilité de 39% pour la fourchette 4,5 à 4,75%. La crise bancaire actuelle a fait considérablement retomber les anticipations de durcissement monétaire, et la réaction des marchés en début de semaine sera sans doute déterminante en vue de cette réunion des 21-22 mars.

Sur le front économique outre-Atlantique, il n'y aura pas de statistique marquante ce lundi. Les opérateurs suivront demain mardi les reventes américaines de logements existants, puis mercredi le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, le communiqué FOMC de la Fed et la conférence de presse de Jerome Powell. Jeudi, les inscriptions au chômage hebdomadaires américaines, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago, la balance des comptes courants, les ventes de logements neufs et l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City sont attendus. Enfin, vendredi, les investisseurs suivront les commandes américaines de biens durables et l'indice PMI composite flash américain.