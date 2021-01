La faiblesse de l'inflation confirmée en France en décembre

La faiblesse de l'inflation confirmée en France en décembre









L'inflation annuelle en France a bien été nulle en décembre, montrent les données définitives de l'Insee...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'inflation annuelle en France a bien été nulle en décembre, montrent les données définitives de l'Insee. En séquentiel, les prix à la consommation augmentent de 0,2%, comme en novembre. Les prix des services (+0,5% après +0,1%) et de l'énergie (+1,7% après +0,3%) accélèrent nettement. Les prix du tabac sont stables après un sursaut le mois précédent (+4,9%). Les prix de l'alimentation se replient (-0,4% après +0,6%) et ceux des produits manufacturés baissent plus que le mois précédent (-0,4 % après -0,3%), détaille l'Insee. Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ressort également nulle après +0,2% en novembre. Des données qui restent très éloignées de l'objectif d'une inflation proche de 2% de la BCE.