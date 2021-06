La croissance se poursuit dans le secteur privé en France, selon les indices PMI flash de juin

La croissance se poursuit dans le secteur privé en France, selon les indices PMI flash de juin









Les données PMI Flash signalent de nouveau une forte croissance du secteur privé français en juin, le deuxième trimestre se terminant ainsi sur une...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les données PMI Flash signalent de nouveau une forte croissance du secteur privé français en juin, le deuxième trimestre se terminant ainsi sur une note positive, l'assouplissement des mesures de confinement ayant favorisé une consolidation de la reprise économique dans l'Hexagone. L'Indice flash Composite de l'activité globale ressort ainsi à 57,1 en juin (57,0 en mai), sur plus haut de 11 mois.

L'assouplissement des restrictions sanitaires a entraîné la plus forte expansion de l'activité depuis avril 2018 dans le secteur des services, tandis que la production des fabricants français a également augmenté à un rythme soutenu, malgré un ralentissement par rapport au mois de mai. Au niveau des indices, cela se traduit par un indice flash de l'activité de services de 57,4 en juin (56,6 en mai) alors que l'indice PMI Flash de l'industrie manufacturière s'est replié sur un mois de 59,4 à 58,6, sur un plus bas de 4 mois. Le consensus tablait sur des indices légèrement supérieurs.

Joe Hayes, Senior Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête : "la levée de certaines restrictions supplémentaires au cours du mois s'est accompagnée, comme on pouvait l'espérer, d'une nouvelle hausse de l'activité globale en juin, permettant à l'économie française d'enregistrer sa plus forte croissance trimestrielle depuis le début de l'année 2018. L'accélération des campagnes vaccinales a favorisé un regain de confiance dans le secteur privé français, les répondants à l'enquête se disant de plus en plus optimistes quant à un reprise prochaine de l'économie. La très forte augmentation de la demande enregistrée au cours du mois ayant incité les entreprises à recruter du personnel supplémentaire, l'emploi a progressé en juin. Cette amélioration du marché du travail devrait très vraisemblablement se poursuivre dans les prochains mois, le volume du travail en attente s'étant accumulé tandis que les données de l'enquête signalent des perspectives d'activité à douze mois très favorables".