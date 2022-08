La croissance s'essouffle dans le secteur privé en France (PMI)

Les dernières données PMI signalent une nouvelle expansion de l'activité du secteur des services en juillet...

(Boursier.com) — Les dernières données PMI signalent une nouvelle expansion de l'activité du secteur des services en juillet. La croissance a toutefois de nouveau fléchi par rapport aux pics enregistrés au premier semestre, l'inflation galopante et une plus grande frilosité des clients ayant freiné la hausse des nouvelles affaires. A 53,2 en juillet, l'indice PMI S&P Global de l'activité commerciale s'affiche ainsi en retrait par rapport à juin (53,9) et s'inscrit à son plus faible niveau depuis janvier.

Plus globalement, l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale recule de 52,5 en juin à 51,7, et signale un ralentissement de la croissance du secteur privé français pour un troisième mois consécutif. L'activité a ainsi augmenté à un rythme très modéré, le plus faible depuis avril 2021.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "le secteur des services s'est clairement engagé sur une trajectoire baissière, l'activité ayant enregistré sa plus faible croissance depuis le début de l'année, soit depuis la vague de contaminations liée au variant Omicron. Conjuguée à la forte contraction de la production manufacturière, cette tendance a fait chuter la croissance de l'ensemble du secteur privé à son plus faible niveau depuis avril 2021. Le niveau très élevé de l'inflation en Europe nuit manifestement à la demande, les prestataires de services comme les fabricants ayant fait état d'une plus grande réticence des clients à passer commande dans le contexte actuel de fortes tensions inflationnistes".