La croissance s'essouffle dans le secteur des services en France

(Boursier.com) — Les dernières données PMI signalent un retour à la baisse des nouvelles affaires dans le secteur des services français en août, tendance que les entreprises interrogées attribuent à un nouvel affaiblissement de la demande. Si l'activité a quant à elle continué d'augmenter, le recul des nouveaux contrats a entraîné un ralentissement de la croissance ainsi qu'un repli de la confiance à son plus bas niveau depuis novembre 2020.

A 51,2 en août (51 en estimation flash), l'indice PMI S&P Global de l'activité commerciale - calculé à partir d'une question unique posée à un panel de répondants et portant sur leur niveau effectif d'activité par rapport au mois précédent - s'est maintenu au-dessus de la barre des 50, signalant ainsi une dix-septième hausse mensuelle consécutive de l'activité du secteur des services français. En repli par rapport à juillet (53,2), il n'indique toutefois qu'une hausse modeste de l'activité, la plus faible de la période d'expansion en cours, amorcée en avril 2021.

L'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale s'affiche lui à 50,4 en août (49,8 en estimation flash), en repli par rapport au niveau de 51,7 de juillet, et signale ainsi la plus faible croissance de l'activité depuis le début de la période d'expansion en cours, amorcée il y a dix-sept mois.

Andrew Harker, Economics Director à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "l'activité du secteur des services français se rapproche progressivement de la stagnation et les indicateurs prospectifs de l'enquête laissent craindre de nouvelles détériorations de la conjoncture dans les prochains mois. L'indice des nouvelles affaires s'est en effet replié en territoire négatif pour la première fois depuis le début de l'année 2021 et celui des perspectives d'activité a chuté à son plus bas niveau depuis la fin de l'année 2020, reflétant les inquiétudes croissantes des entreprises quant à l'évolution prochaine de la demande. Si la croissance de l'emploi s'est maintenue en août, elle a toutefois en partie reposé sur des embauches destinées à reconstituer les effectifs de certaines entreprises à l'issue de la pandémie. Les créations de postes ont ainsi peu de chance de perdurer si les tendances actuelles venaient à se poursuivre et le secteur entrait en zone de contraction".