La croissance revue à la hausse dans la zone euro eu deuxième trimestre

Bonne nouvelle...

(Boursier.com) — Croissance revue en hausse dans la zone euro. Le PIB, corrigé des variations saisonnières, a augmenté de 0,8% dans la région au deuxième trimestre 2022, contre une estimation flash de +0,6%, et après une progression de 0,7% au cours des trois mois précédents. Les Pays-Bas (+2,6%) ont enregistré la plus forte croissance par rapport au trimestre précédent, suivis de la Roumanie (+2,1%) et de la Croatie (+2,0%). A l'inverse, des baisses ont été observées en Pologne (-2,1%), en Estonie (- 1,3%), en Lettonie (-1,0%) et en Lituanie (-0,5%), précise Eurostat. En glissement annuel, le PIB de la zone euro affiche une hausse de le PIB de 4,1% contre +3,9% annoncé précédemment.