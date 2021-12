La croissance faiblit dans la zone euro avec la nouvelle vague de Covid-19

La croissance économique de la zone euro a ralenti en décembre, et ce malgré un regain d'expansion dans l'industrie manufacturière...

(Boursier.com) — La croissance économique de la zone euro a ralenti en décembre, et ce malgré un regain d'expansion dans l'industrie manufacturière. En effet, ce rebond de l'activité industrielle, lié à une amélioration des chaînes d'approvisionnement, a été largement éclipsé par un affaiblissement de l'activité dans le secteur des services, celui-ci subissant de plein fouet la nouvelle vague de Covid-19. Parallèlement, les fortes hausses des prix payés et des prix facturés se sont poursuivies au cours du mois, malgré un repli des taux d'inflation par rapport à leurs records historiques de novembre.

Selon son estimation flash, l'indice PMI Composite IHS Markit a perdu deux points en décembre, s'établissant à 53,4, contre 55,4 en novembre (54,4 de consensus), et indiquant la plus faible croissance de l'activité globale depuis mars.

Par secteur, l'indice PMI Flash de l'activité de services se replie à 53,3 (55,9 en novembre et 54,3 attendus), sur un plus bas de 8 mois, alors que l'indice PMI Flash de l'industrie manufacturière tombe à 58,0 (58,4 en novembre et 57,8 de consensus), sur un plancher de 10 mois.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "la hausse du taux d'incidence du Covid-19 a entraîné un affaiblissement de la croissance en décembre, notamment dans le secteur des services, portant un nouveau coup à l'économie de la zone euro. L'année se termine ainsi sur une note décevante, l'expansion ayant ralenti dans l'ensemble de la région, et de façon particulièrement sévère en Allemagne, où l'économie a stagné après dix-sept mois consécutifs de croissance".