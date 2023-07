La croissance estimée à +0,3% dans la zone euro au deuxième trimestre

L'activité accélère dans la zone euro...

(Boursier.com) — L 'activité accélère dans la zone euro. Selon les premières données d'Eurostat, le PIB, corrigé des variations saisonnières, aurait augmenté de 0,3% dans la région au deuxième trimestre après être resté stable sur les trois premiers mois de 2023. Sur un an, la croissance atteindrait 0,6%. Le consensus tablait respectivement sur des hausses de 0,2% et 0,5%.

Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, l'Irlande (+3,3%) a enregistré la hausse la plus importante (en séquentiel), suivi de la Lituanie (+2,8%), détaille Eurostat. Des baisses ont été enregistrées en Suède (-1,5%) ainsi qu'en Lettonie (-0,6%), en Autriche (-0,4%) et en Italie (-0,3%). Les taux de croissance annuels ont été positifs pour sept pays, dont l'Irlande (+2,8%), le Portugal (+2,3%) et l'Espagne (+1,8%). Les plus fortes baisses ont été enregistrées en Suède (-2.4%), en Tchéquie (-0,6%) et enLettonie (-0,5%)