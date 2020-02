La croissance économique de la zone euro atteint un pic de six mois en février

Bonne nouvelle du côté des indices PMI flash de la zone euro pour le mois de février...

(Boursier.com) — Bonne nouvelle du côté des indices PMI flash de la zone euro pour le mois de février. L'économie de la région a en effet enregistré sa plus forte croissance depuis six mois sur la période avec un Indice PMI Composite IHS Markit qui atteint 51,6, contre 51,3 en janvier, et 51 de consensus. L'Indice PMI flash de l'activité de services se redresse à 52,8 (52,5 en janvier et 52,3 de consensus) et l'Indice PMI flash de l'industrie manufacturière ressort à 49,1 (47,9 en janvier et 47,4 de consensus), au plus haut depuis 12 mois.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "le regain de croissance amorcé en janvier dans le secteur privé de la zone euro s'est poursuivi en février, malgré les diverses perturbations provoquées par l'épidémie de coronavirus, notamment sur les chaînes d'approvisionnement et sur l'activité des voyagistes et du secteur touristique. L'indice PMI Flash atteint un sommet de six mois, préfigurant une hausse trimestrielle du PIB d'environ 0,2%".