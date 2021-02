La croissance du secteur manufacturier se poursuit dans la zone euro

L'indice PMI final IHS Marki pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est établi à 54,8 en janvier contre 55,2 en décembre (estimation Flash...

(Boursier.com) — L 'indice PMI final IHS Marki pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est établi à 54,8 en janvier contre 55,2 en décembre (estimation Flash : 54,7). Il met ainsi en évidence une amélioration de la conjoncture pour un septième mois consécutif.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête : "le secteur manufacturier de la zone euro a de nouveau enregistré une forte croissance en début d'année 2021. Celle-ci a toutefois affiché son plus faible niveau depuis l'amorce de la reprise dans la région, le durcissement des mesures de confinement et les pénuries de matières premières ayant freiné l'activité des fabricants. Les délais de livraison d'intrants ont enregistré leur deuxième plus forte hausse depuis le lancement de l'enquête il y a plus de vingt ans, surpassée uniquement par celle observée au printemps dernier, lors de l'instauration des premières mesures de confinement à travers le monde".