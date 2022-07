La croissance du secteur manufacturier français s'essouffle

L'Indice des Acheteurs PMI S&P Global, un indice composite établi sur la base de cinq indices individuels (nouvelles commandes, production, emploi,...

(Boursier.com) — L 'Indice des Acheteurs PMI S&P Global, un indice composite établi sur la base de cinq indices individuels (nouvelles commandes, production, emploi, délais de livraison des fournisseurs et stocks des achats) et conçu pour mesurer la performance globale de l'industrie manufacturière, s'est replié de 54,6 en mai à 51,4, affichant ainsi son plus faible niveau depuis dix-huit mois. L'indice, relevé par rapport à son estimation flash de 51, a été tiré à la baisse par les cinq sous-indices qui le composent, et plus particulièrement par un recul des nouvelles commandes et de la production au cours du mois.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête: "la croissance du secteur manufacturier français ayant considérablement marqué le pas depuis la fin de l'année 2021 et les dernières données de l'enquête signalant une baisse de la production, le secteur est entré dans une nouvelle phase de contraction en juin. Si les difficultés d'approvisionnement et les perturbations créées par la guerre en Ukraine pèsent, depuis plusieurs mois, sur la conjoncture du secteur, le niveau très élevé de l'inflation a finalement eu raison du dynamisme de la demande, les nouvelles commandes ayant en effet enregistré leur plus fort repli depuis novembre 2020. Les entreprises s'inquiétant en outre de l'évolution de leur activité au cours des douze prochains mois, le degré de confiance s'est replié à son plus faible niveau depuis mai 2020".