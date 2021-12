La croissance du secteur manufacturier accélère en novembre en France

L'indice PMI s'est redressé pour la première fois depuis six mois en novembre...

(Boursier.com) — La phase de ralentissement de la croissance du secteur manufacturier français observée depuis le pic post-pandémie atteint en mai dernier a pris fin en novembre, comme le suggère l'indice PMI qui s'est redressé pour la première fois depuis six mois en novembre. S'inscrivant à 55,9, contre 53,6 en octobre, et 54,6 en estimation flash, l'Indice des Acheteurs PMI IHS Markit - un indice composite établi sur la base de cinq indices individuels (nouvelles commandes, production, emploi, délais de livraison des fournisseurs et stocks des achats) et conçu pour mesurer la performance globale de l'industrie manufacturière - progresse donc pour la première fois depuis le mois de mai.

Joe Hayes, Senior Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "les résultats de l'enquête mettent en évidence un regain de croissance dans le secteur manufacturier français, le ralentissement amorcé après le pic post-pandémie enregistré en mai ayant pris fin en novembre. L'indice PMI s'est en effet redressé pour la première fois depuis six mois, porté par une reprise de la production et des nouvelles commandes ainsi que par la poursuite des créations de postes".