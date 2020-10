La croissance du secteur manufacturier accélère dans la zone euro

La croissance du secteur manufacturier accélère dans la zone euro









L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est établi à 53,7 en septembre contre 51,7 en août (estimation Flash : 53,7)...

(Boursier.com) — L 'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est établi à 53,7 en septembre contre 51,7 en août (estimation Flash : 53,7). L'indice met également en évidence une accélération de l'expansion au cours du mois, le taux de croissance atteignant un sommet de plus de deux ans.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête : "la croissance du secteur manufacturier de la zone euro s'est à nouveau renforcée en septembre, la production ayant enregistré, sur l'ensemble du troisième trimestre, sa plus forte expansion depuis le début de l'année 2018. Les dernières données PMI signalent également une accélération de la croissance des nouvelles commandes et des ventes à l'export, témoignant d'un raffermissement général de la demande. Conjuguée à une amélioration des perspectives d'activité, cette tendance a favorisé un ralentissement de la contraction de l'emploi. L'optimisme des entreprises a retrouvé ses niveaux records enregistrés en début d'année 2018, avant l'intensification de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis".