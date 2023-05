La croissance du PIB revue à la hausse aux Etats-Unis au premier trimestre

L'économie américaine a progressé un peu plus qu'initialement estimé...

(Boursier.com) — L 'économie américaine a progressé un peu plus qu'initialement estimé. Selon la seconde lecture du PIB pour le premier trimestre 2023, l'activité a augmenté de 1,3% en rythme annualisé sur la période, contre 1,1% en première estimation, et après une croissance de +2,6% au trimestre précédent. Les dépenses personnelles de consommation augmentent de 3,8%, contre +3,7% estimé précédemment, et +1% pour l'évaluation antérieure. L'indice des prix attaché au PIB affiche une hausse de 4,2% contre un gain de 4% dévoilé en première lecture, après +3,9% au quatrième trimestre 2022. L'indice des prix 'core' augmente pour sa part de 5% contre +4,9% estimé initialement et +4,4% au trimestre précédent.