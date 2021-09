La croissance de l'activité dans le secteur des services demeure solide en France

Les dernières données PMI ont mis en évidence une nouvelle hausse soutenue de l'activité dans le secteur des services français en août, ce malgré un...

(Boursier.com) — Les dernières données PMI ont mis en évidence une nouvelle hausse soutenue de l'activité dans le secteur des services français en août, ce malgré un nouveau ralentissement du rythme de la croissance par rapport au mois précédent. L'expansion du volume des nouvelles affaires a également marqué le pas, l'environnement demeurant toutefois, dans l'ensemble, très favorable à la demande. L'indice titre IHS Markit de l'activité commerciale ressort ainsi à 56,3 (56,4 en estimation flash) après 56,8 en juillet.

L'indice composite de l'activité globale montre également un deuxième ralentissement consécutif de la croissance dans le secteur privé français. Si, à 55,9, l'indice continue d'indiquer une expansion soutenue de l'activité, celle-ci a toutefois affiché son rythme le plus modéré depuis quatre mois. La croissance a marqué le pas tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services au cours du mois.

Joe Hayes, Senior Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "la reprise économique française s'est poursuivie à un rythme soutenu et a conservé les mêmes caractéristiques: une forte demande poussant les entreprises à renforcer leurs effectifs afin de faire face à l'accroissement des carnets de commandes. Le taux de création de postes a ainsi affiché son plus haut niveau depuis près de trois ans en août. Malgré cela, le volume des affaires en attente reste important, tendance laissant présager de nouvelles croissances de l'emploi et de l'activité dans les mois à venir. La confiance des entreprises s'est également maintenue à un niveau élevé, ce malgré l'émergence du variant Delta et les fortes tensions sur les coûts des fabricants et des prestataires de services. Reste toutefois à savoir si la reprise de l'activité pourra se poursuivre malgré ces vents contraires. Au vu des données PMI du mois de juillet et d'août, l'économie française semble toutefois s'être engagée sur la voie d'une nouvelle croissance solide de son PIB au troisième trimestre 2021".