La croissance dans le secteur privé reste soutenue dans la zone euro

(Boursier.com) — L 'activité globale du secteur privé de la zone euro a affiché une nouvelle croissance marquée en août, le rythme de l'expansion n'ayant que faiblement ralenti par rapport au pic de quinze ans atteint en juillet. L'indice final composite de l'activité globale s'établit ainsi à 59, après 60,2 en juillet, et une estimation flash à 59,5. L'indice final de l'activité de services est également revu en baisse par rapport à son estimation flash puisqu'il ressort également à 59 (59,8 en juillet, estimation flash à 59,7).

Joe Hayes, Senior Economist à IHS Markit, commente : "L'économie de la zone euro a continué d'afficher des performances solides en août, les dernières données PMI composites signalant en effet de nouvelles croissances soutenues de l'activité et de la demande dans la région. Les conditions sont également favorables sur le marché du travail, tendance qui devrait soutenir davantage le rebond actuel, lequel s'appuie déjà fortement sur la demande intérieure. Si l'assouplissement des restrictions sanitaires a favorisé les deux plus fortes expansions mensuelles de l'activité depuis la mi-2006 en juillet et en août, le repli de l'indice PMI final par rapport à son estimation flash semble toutefois indiquer une certaine perte de vitesse de la croissance".