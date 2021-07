La croissance dans le secteur privé de la zone euro accélère encore en juin

(Boursier.com) — Portée par de fortes hausses de l'activité dans le secteur manufacturier et dans celui des services, la croissance du secteur privé de la zone euro a affiché son rythme le plus marqué depuis quinze ans. Se redressant de 57,1 en mai à 59,5 (59,2 en première estimation), l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale signale une quatrième hausse mensuelle consécutive de l'activité en juin, et atteint également son plus haut niveau depuis juin 2006. L'indice final de l'activité de services a également été revu à la hausse par rapport à son estimation flash (58), à 58,3 après 55,2 en mai. Il atteint son plus haut niveau depuis juillet 2007.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente : "la reprise économique de la zone euro s'est accélérée en juin, les tensions inflationnistes s'étant toutefois elles aussi accentuées. Le secteur des services est en plein essor, l'activité ayant enregistré en juin sa plus forte hausse mensuelle depuis quinze ans. Le secteur manufacturier ayant quant à lui également affiché un rythme de croissance très marqué, l'ensemble de l'économie de la zone euro tourne désormais à plein régime".