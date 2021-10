La croissance dans la zone euro plombée par les difficultés d'approvisionnement

Les tensions d'approvisionnement ont fait reculer la croissance de la zone euro à un creux de six mois en octobre et porté l'inflation des prix à un...

(Boursier.com) — Les tensions d'approvisionnement ont fait reculer la croissance de la zone euro à un creux de six mois en octobre et porté l'inflation des prix à un record. L'Indice PMI Flash Composite de l'activité globale se replie ainsi de 56,2 en septembre à 54,3 (55,2 de consensus). Si l'emploi a affiché sa plus forte croissance depuis vingt et un ans (à égalité avec juillet 2021), les entreprises renforçant leur capacité pour répondre à la demande, les perspectives d'activité à douze mois se sont en revanche repliées, affaiblies par les inquiétudes entourant les difficultés d'approvisionnement liées à la pandémie de Covid19, notamment dans le secteur manufacturier, détaille IHS Markit.

L'Indice PMI Flash de l'activité de services tombe également sur un plus bas de six mois en octobre, à 54,7 (56,4 en septembre et 55,4 de consensus) alors que l'Indice PMI Flash de la production manufacturière ressort à à 53,2 (55,6 en septembre), sur un plus bas de 16 mois.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "la croissance de l'activité du secteur privé de la zone euro a fortement ralenti en ce début de quatrième trimestre, affichant ainsi son rythme le plus faible depuis avril dernier. Les problèmes d'approvisionnement ont entravé la croissance de la production manufacturière, dont le taux s'est ainsi établi à son plus bas niveau depuis les premiers confinements en 2020. Parallèlement, dans le secteur des services, le rebond amorcé pendant l'été a perdu de sa vigueur alors même que la recrudescence du virus, notamment en Allemagne, suscite de nouvelles inquiétudes, lesquelles se sont de nouveau répercutées sur les secteurs orientés vers les consommateurs, tels que les voyages, le tourisme et les loisirs".