La croissance américaine confirmée à 2,1% au quatrième trimestre 2019

La croissance américaine confirmée à 2,1% au quatrième trimestre 2019









D'après le rapport gouvernemental américain, le PIB du quatrième trimestre 2019 a bel et bien progressé de 2,1%, comme indiqué précédemment et en...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — D'après le rapport gouvernemental américain, le PIB du quatrième trimestre 2019 a bel et bien progressé de 2,1%, comme indiqué précédemment et en ligne avec le consensus de place. Les dépenses réelles de consommation se sont appréciées quant à elles de 1,8% en comparaison du trimestre antérieur, après une hausse de 3,2% au cours des trois mois précédents. L'indice de prix rattaché au PIB a augmenté de 1,4%, contre 1,3% de consensus, et 1,3% annoncé précédemment.