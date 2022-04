La croissance accélère en avril dans la zone euro, montrent les indices PMI

La croissance de la zone euro s'est accélérée en avril, le regain d'activité dans le secteur des services, favorisé par un nouvel assouplissement des...

(Boursier.com) — La croissance de la zone euro s'est accélérée en avril, le regain d'activité dans le secteur des services, favorisé par un nouvel assouplissement des restrictions sanitaires, ayant permis de compenser une quasi-stagnation de la production dans le secteur manufacturier. Selon son estimation flash, l'indice PMI composite S&P Global de la zone euro s'est redressé de 54,9 en mars à 55,8 en avril, indiquant ainsi la plus forte croissance de la zone euro depuis septembre 2021. Le consensus était positionné à 53,9. L'indice PMI flash de l'activité de services ressort pour sa part à 57,7 (55,6 en mars), au plus haut de 8 mois, alors que l'indice PMI flash de l'industrie manufacturière se replie à 55,3 (56,5 en mars), sur un plus bas de 15 mois.

Chris Williamson, Chief Business Economist à S&P Global, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "les dernières données de l'enquête mettent en évidence une économie à deux vitesses dans le secteur privé de la zone euro. Le secteur manufacturier a enregistré une croissance quasi-nulle en avril, les tensions d'approvisionnement, les hausses de prix, l'aversion au risque créée par la guerre en Ukraine et la baisse des dépenses qu'elle engendre ayant fortement pesé sur les niveaux de production. La demande de biens a également ralenti au cours du mois, le nouvel assouplissement des restrictions sanitaires ayant favorisé un déplacement des dépenses vers les activités de services, et notamment une hausse record de la demande dans le secteur du tourisme et des loisirs.

Les prix en revanche ont de nouveau flambé dans les deux secteurs étudiés, poussés à la hausse par l'envolée des coûts de l'énergie et des matières premières ainsi que par un renchérissement des salaires. Les entreprises ayant répercuté ces hausses de coûts sur leurs clients, les prix moyens facturés ont augmenté à un rythme sans précédent en avril, tendance préfigurant de nouvelles hausses de l'inflation au cours des prochains mois. L'économie de la zone euro a donc entamé le deuxième trimestre 2022 sur des bases plus solides qu'anticipées, évitant le ralentissement attendu par de nombreux experts".