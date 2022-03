La croissance accélère dans le secteur privé français en mars

Bonne nouvelle pour l'économie française...

(Boursier.com) — Bonne nouvelle pour l'économie française. Les données PMI flash S&P Global mettent en évidence une nouvelle accélération de l'activité dans le secteur privé en mars avec un indice flash PMI Composite au plus haut depuis huit mois, à 56,2, contre 55,5 en février et 54,5 de consensus. La croissance de l'activité a encore accéléré dans les services (indice PMI Flash de 57,4 contre 55 attendu) alors que la hausse de la production manufacturière a fortement marqué le pas (indice PMI Flash de 51 contre 55,1 en février), tendance que les fabricants attribuent aux pénuries de composants et de matières premières ainsi qu'à une baisse de la demande sur certains marchés.

"Après un début d'année décevant, l'atténuation de l'impact économique de la pandémie a permis une accélération de l'expansion en février et en mars", a déclaré Joe Hayes, économiste senior chez S&P Global.