La croissance accélère dans le secteur privé de la zone euro

(Boursier.com) — La croissance s'est accélérée en avril dans le secteur privé de la zone euro. A l'inverse de la situation en France et en Allemagne, les indices PMI finaux composite et de l'activité de services ont même été revus à la hausse par rapport à leur estimation flash. Se redressant de 53,2 en mars à 53,8, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale signale la plus forte hausse de l'activité depuis juillet, également la deuxième plus importante depuis plus de deux ans et demi.

L'Indice final de l'activité de services ressort pour sa part à 50,5 après 49,6 en mars et 50,3 en première estimation.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente : "les données PMI du mois d'avril pour la zone euro signalent la possibilité d'une sortie de la récession à double creux actuellement traversée par la région au deuxième trimestre 2021. Un fort rebond du secteur manufacturier, soutenu par une résurgence de la demande sur les marchés intérieurs ainsi qu'à l'export (grâce à la levée des mesures de confinement dans de nombreuses économies), s'est en effet accompagné d'un retour à la croissance dans le secteur des services".