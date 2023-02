La croissance accélère dans la zone euro (indices flash PMI)

Encore une fois, l'évolution des indices PMI flash européens ressemble beaucoup à celle observée en France...

(Boursier.com) — Encore une fois, l'évolution des indices PMI flash européens ressemble beaucoup à celle observée en France. Portée par une amélioration des performances du secteur des services et par un retour à la hausse de la production manufacturière, la croissance s'est en effet accélérée en février dans la zone euro, son taux ayant atteint un plus haut de neuf mois. L'expansion s'est notamment appuyée sur un raffermissement de la demande, une atténuation des tensions d'approvisionnement, une réduction du volume des arriérés de production et un renforcement de la confiance. Les données de l'enquête sont pour l'heure conformes à une augmentation du PIB de la zone euro au premier trimestre, la reprise économique s'accompagnant en outre d'un maintien de la croissance de l'emploi.

Selon son estimation flash (basée sur environ 85% du nombre habituel de réponses à l'enquête), l'indice PMI composite S&P Global de l'activité de la zone euro s'est redressé pour un quatrième mois consécutif en février et ressort à 52,3 contre 50,3 en janvier, et 50,7 de consensus. L'indice PMI Flash de l'activité de services s'établit à 53 (50,8 en janvier et 51 de consensus), au plus haut depuis 8 mois, tandis que l'indice PMI Flash de l'industrie manufacturière se replie à 48,5 (48,8 en janvier et 49,3 de consensus), sur un plus bas de 2 mois.

Chris Williamson, Chief Business Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "la croissance de l'activité économique de la zone euro a été nettement plus soutenue qu'initialement anticipée, son rythme ayant atteint un sommet de neuf mois, grâce à un regain d'activité dans le secteur des services et à une hausse des niveaux de production dans l'industrie manufacturière. Les données PMI de février sont conformes à une croissance du PIB de la région de près de 0,3% au premier trimestre. Ce regain de croissance a été favorisé par un renforcement de la confiance, lui-même lié à une réduction du risque de récession et à des signes de plafonnement de l'inflation, ainsi qu'à une amélioration considérable des chaînes d'approvisionnement dans l'industrie manufacturière".