La croissance accélère dans la zone euro !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Portée par la première hausse de l'activité depuis août 2020 dans le secteur des services ainsi que par une augmentation sans précédent de la production manufacturière, la croissance de la zone euro s'est accélérée en avril, affichant son rythme le plus élevé depuis juillet dernier. L'indice PMI composite IHS Markit flash d'avril ressort ainsi à 53,7 contre 53,2 en mars et 52,9 de consensus.

Dans le détail, l'Indice PMI Flash de l'activité de services se redresse de 59,6 à 50,3 (49,1 de consensus), au plus haut depuis 8 mois, alors que l'Indice PMI Flash de l'industrie manufacturière atteint 63,3 (62,5 en mars et 62 de consensus), au plus haut depuis la création de l'indice en 1997.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "l'économie de la zone euro a affiché un dynamisme rassurant en avril, malgré le durcissement des mesures de lutte contre la Covid19 destinées à endiguer les nouvelles vagues épidémiques. S'il continue de pâtir des restrictions imposées dans de nombreux pays, le secteur des services de la zone euro a enregistré un retour à la croissance au cours du mois, les entreprises s'étant adaptées aux contraintes sanitaires et se préparant à un rétablissement prochain de l'économie".