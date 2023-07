La contraction du secteur manufacturier de la zone euro se renforce en juin

La contraction du secteur manufacturier de la zone euro s'est renforcée en juin, comme l'indiquent les dernières données PMI HCOB produites par S&P...

(Boursier.com) — La contraction du secteur manufacturier de la zone euro s'est renforcée en juin, comme l'indiquent les dernières données PMI HCOB produites par S&P Global qui mettent en évidence le plus fort recul de la production depuis octobre 2022, soit depuis la très forte montée des inquiétudes relatives à l'évolution des marchés de l'énergie. Le volume des nouvelles commandes a fortement chuté en fin de deuxième trimestre, l'enquête signalant une faiblesse particulière de la demande en Autriche, en Allemagne et en Italie. L'emploi a également diminué, et ce pour la première fois depuis janvier 2021, tandis que la confiance s'est repliée par rapport à mai pour afficher un creux de sept mois.

L'indice PMI HCOB manufacturier dans la région s'est ainsi replié de 44,8 en mai à 43,4 en juin, contre 43,6 en première estimation, au plus bas depuis 37 mois. Dr. Cyrus de la Rubia, Chef économiste at Hamburg Commercial Bank, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "les dernière données PMI HCOB mettent en évidence un recul de la production pour un troisième mois consécutif dans le secteur manufacturier de la zone euro, l'indice correspondant s'étant replié par rapport à mai et signalant une accélération de la contraction de l'activité manufacturière en juin. La baisse des nouvelles commandes reçues par les fabricants s'est elle-aussi accélérée au cours du mois, rendant de plus en plus probable un recul de la production industrielle au deuxième trimestre, celle-ci s'étant déjà contractée de 0,9% au premier trimestre selon les données Eurostat".