La contraction du secteur manufacturier de la zone euro s'est renforcée en septembre

(Boursier.com) — L 'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'établit à 48,4 en septembre (août : 49,6), au plus bas depuis 27 mois. Il met ainsi en évidence une accélération de la contraction du secteur manufacturier de la zone euro, tendance reflétant de nouveaux replis de la production et des nouvelles commandes...

Chris Williamson, Chief Business Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "la combinaison pernicieuse d'un secteur manufacturier en récession et d'une accélération de l'inflation mise en évidence par les dernières données PMI vient fragiliser davantage l'économie de la zone euro. Abstraction faite des mois de confinements imposés pendant la crise sanitaire, la demande et la production des fabricants de la zone euro n'avaient pas affiché de reculs d'une telle ampleur depuis le pic de la crise financière mondiale en début d'année 2009. Cette nouvelle contraction du secteur manufacturier a principalement résulté de la très forte hausse du coût de la vie, celle-ci ayant entamé le pouvoir d'achats des consommateurs comme des entreprises et pesé sur la demande. Par ailleurs, la flambée des prix du gaz et de l'électricité a également incité les entreprises à forte consommation d'énergie à limiter leur production".