La contraction de l'économie de la zone euro s'est accentuée en octobre

(Boursier.com) — La dégradation de la conjoncture économique de la zone euro s'est accentuée en début de quatrième trimestre, le taux de contraction ayant atteint, hormis les périodes de confinement sanitaire, son plus haut niveau depuis avril 2013. C'est dans l'industrie manufacturière, et notamment dans les entreprises grandes consommatrices d'énergie, que la baisse de la production a été la plus marquée. Dans le secteur des services, la crise du coût de la vie et le climat d'incertitude économique générale ont entraîné une nouvelle accélération de la contraction de l'activité.

L'indice PMI composite S&P Global de l'activité dans la région s'est ainsi replié de 48,1 en septembre à 47,1 en octobre, selon son estimation flash (47,6 de consensus). L'indice PMI Flash de l'activité de services ressort pour sa part à 48,2 (48,8 en septembre et 48,2 de consensus), au plus bas depuis 20 mois. Enfin, l'indice PMI Flash de l'industrie manufacturière atteint 46,6 (48,4 en septembre et 47,9 de consensus), sur un plancher de 29 mois.

Chris Williamson, Chief Business Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête "l'accélération du repli de l'activité et la dégradation de la demande enregistrées en octobre préfigurant une contraction de l'économie de la zone euro au quatrième trimestre, une récession de l'économie de la région semble de plus en plus inévitable. Si l'indice PMI flash du mois d'octobre est conforme à une baisse trimestrielle du PIB de seulement 0,2%, la demande recule quant à elle à un rythme soutenu et les entreprises s'inquiètent de plus en plus du niveau élevé de leurs stocks et de ventes plus modestes qu'anticipées, à fortiori à l'approche de l'hiver. Le risque d'une accélération de la contraction dans les prochains mois apparaît donc élevé".