La contraction de l'activité se poursuit dans le secteur privé de la zone euro

(Boursier.com) — Selon les dernières données PMI flash, l'activité économique de la zone euro s'est de nouveau repliée en novembre, tirée à la baisse par une nouvelle réduction marquée du volume des nouvelles affaires. L'activité et le volume des nouvelles commandes reçues par les entreprises ont ainsi diminué pour un sixième mois consécutif, les taux de contraction de ces deux variables ayant toutefois fléchi par rapport à octobre. Parallèlement, l'emploi a reculé pour la première fois depuis le début de l'année 2021, le développement de capacités excédentaires lié à l'affaiblissement de la demande et la faiblesse des perspectives d'activité à douze mois ayant conduit les entreprises à réduire leurs effectifs. Cette tendance s'est également accompagnée d'une réduction de l'activité achats et du niveau des stocks.

L'indice désaisonnalisé Flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro, basé sur environ 85% du nombre habituel de réponses à l'enquête, s'est établi à 47,1 en novembre, mettant ainsi en évidence une baisse de l'activité des entreprises privées de la région pour un sixième mois consécutif. Si la contraction a continué d'afficher un rythme soutenu, elle a ralenti par rapport au mois précédent, l'indice s'étant en effet redressé par rapport au creux de près de trois ans enregistré en octobre (46,5). L'indice ressort également supérieur au consensus (46,8).

L'indice PMI Flash HCOB de l'activité de services s'est lui redressé de 47,8 à 48,2, sur un plus haut de 2 mois. L'indice PMI Flash HCOB de l'industrie manufacturière a lui atteint 43,8 (43,1 en octobre), sur un sommet de 6 mois.

Dr. Cyrus de la Rubia, Chef économiste à Hamburg Commercial Bank, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête : "l'économie de la zone euro reste enlisée dans la crise en novembre, le secteur manufacturier et celui des services ayant chacun, au cours des derniers mois, affiché un taux de contraction de l'activité relativement constant. Prenant en compte les dernières données PMI, notre modèle de prévision immédiate suggère la possibilité d'un deuxième trimestre consécutif de contraction du PIB de la zone euro, synonyme de récession technique dans la région".