La contraction de l'activité s'accélère dans la zone euro (indices PMI flash HCOB)

La situation ne s'arrange pas dans la zone euro...

(Boursier.com) — La situation ne s'arrange pas dans la zone euro. La baisse de l'activité économique s'est en effet accélérée en août, la contraction, auparavant confinée au secteur manufacturier, se propageant de façon croissante à celui des services. Les fabricants comme les prestataires de services signalent désormais un repli de leur activité et du volume de leurs nouvelles affaires, les taux de contraction affichant toutefois des niveaux nettement plus élevés dans le secteur manufacturier. L'enquête signale également une quasi-stagnation de l'emploi, l'affaiblissement de la demande et le repli des perspectives d'activité à douze mois (la confiance ayant affiché son plus faible niveau depuis décembre) ayant conduit les entreprises à limiter les embauches. Enfin, si les tensions inflationnistes sont demeurées nettement plus faibles que celles observées, en moyenne, depuis deux ans et demi, principalement grâce à la baisse des prix dans le secteur manufacturier, les taux d'inflation des prix de vente et des prix d'achats se sont redressés par rapport à juillet, en raison notamment d'une hausse des frais salariaux, détaille HCOB.

L'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro se replie ainsi de 48,6 à 47 en août (48,5 de consensus), sur un plus bas de 33 mois. L'indice PMI Flash HCOB de l'activité de services recule de 50,9 à 48,3 (50,5 attendus), sur un plancher de 30 mois, tandis que l'indice PMI Flash HCOB de l'industrie manufacturière se redresse à 43,7 (42,7 en juillet et 42,7 de consensus).

Dr. Cyrus de la Rubia, Chef économiste à Hamburg Commercial Bank, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "le secteur des services de la zone euro s'est contracté en milieu de troisième trimestre, rejoignant malheureusement le secteur manufacturier en territoire négatif. L'activité des prestataires de services a en effet reculé pour la première fois depuis décembre, tandis que la production des fabricants s'est à nouveau repliée. La prise en compte des données PMI flash du mois d'août dans nos prévisions immédiates du PIB nous amène à anticiper une contraction de la zone euro de 0,2% au troisième trimestre".