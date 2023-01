La contraction de l'activité dans la zone euro marque le pas en décembre (indices PMI S&P Global)

L'économie de la zone euro est restée ancrée en zone de contraction en cette fin d'année 2022, les dernières données PMI ayant toutefois mis en...

(Boursier.com) — L 'économie de la zone euro est restée ancrée en zone de contraction en cette fin d'année 2022, les dernières données PMI ayant toutefois mis en évidence des signes d'amélioration de la conjoncture. L'indice PMI S&P Global composite de l'activité globale s'est inscrit à 49,3 contre 47,8 en novembre (48,8 en estimation flash). Il s'est redressé pour un deuxième mois consécutif et a atteint son plus haut niveau depuis juillet dernier, signalant ainsi la plus faible contraction mensuelle de l'activité depuis le début de la période de repli en cours...

L'indice PMI S&P Global de l'activité de services ressort lui à 49,8, contre 48,5 en novembre et 49,1 en première estimation. Il ne signale donc qu'un repli marginal de l'activité des prestataires de services, le plus faible depuis août dernier.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "la contraction de l'économie s'est poursuivie en décembre dans la zone euro. Le recul de l'activité a toutefois marqué le pas pour un deuxième mois consécutif, tendance laissant espérer un ralentissement économique moins marqué qu'initialement anticipé. La baisse de l'activité a en outre ralenti en décembre dans chacun des pays couverts par l'enquête, et notamment en Allemagne, pays dont les faibles performances ont particulièrement pesé sur l'économie de l'ensemble de la région au deuxième semestre 2022".