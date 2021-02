La consommation des ménages s'envole aux Etats-Unis en janvier

La consommation des ménages s'envole aux Etats-Unis en janvier









L'économie américaine peut compter sur la consommation des ménages ! Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de janvier ont bondi de 5,3% en...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'économie américaine peut compter sur la consommation des ménages ! Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de janvier ont bondi de 5,3% en comparaison du mois antérieur, contre une hausse de seulement 1,1% attendue par le consensus et -1% pour la lecture révisée (en baisse) du mois de décembre. Il s'agit de la plus forte augmentation depuis sept mois. Hors automobile et essence, les ventes de détail affichent un gain encore plus prononcé de 6%, alors que le consensus se situait à +0,8%, après une baisse de 2,4% un mois plus tôt.

L'indice des prix à la production pour le mois de janvier affiche par ailleurs une vigoureuse progression de 1,3% par rapport au mois antérieur, contre +0,4% de consensus et +0,3% en décembre. Hors alimentaire et énergie, il s'apprécie de 1,2%, contre 0,2% de consensus.