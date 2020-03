La confiance des ménages se maintient... avant le confinement

(Boursier.com) — La confiance des ménages français dans la situation économique diminue légèrement : l'indicateur qui la synthétise, calculé par l'Insee perd un point en mars. A 103, il ressort nettement supérieur aux attentes (92). L'Insee précise toutefois que l'enquête a été menée du 26 février au 17 mars, soit essentiellement avant la mise en place du confinement de la population le 16 mars dans le contexte de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.

Début mars, la proportion de ménages estimant qu'il est opportun de faire des achats importants diminue nettement par rapport au mois précédent. Le solde correspondant perd sept points et bascule en dessous de sa moyenne de longue période. Le solde d'opinion des ménages quant à leur situation financière future perd de nouveau deux points et repasse ainsi légèrement en dessous de sa moyenne de longue période. En revanche, le solde relatif à leur situation financière passée gagne deux points et se maintient au-dessus de sa moyenne de longue période, détaille l'Insee.