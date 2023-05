La Commission européenne rehausse ses prévisions de croissance et d'inflation

L'économie européenne continue de faire preuve de résilience dans un contexte mondial difficile...

(Boursier.com) — L 'économie européenne continue de faire preuve de résilience dans un contexte mondial difficile. La baisse des prix de l'énergie, l'atténuation des contraintes d'approvisionnement et la vigueur du marché du travail ont soutenu une croissance modérée au premier trimestre 2023, dissipant les craintes d'une récession, affirme la Commission européenne dans ses prévisions de printemps. Résultat, Bruxelles rehausse ses perspectives de croissance pour l'UE à 1,0% en 2023 (0,8% dans les prévisions hivernales) et à 1,7% en 2024 (vs 1,6%). Les révisions à la hausse pour la zone euro sont d'une ampleur similaire, avec une croissance du PIB désormais attendue à 1,1% et 1,6% en 2023 et 2024 respectivement.

Sur fond de pressions persistantes sur les prix sous-jacents, les prévisions d'inflation dans la zone euro ont également été révisées à la hausse par rapport à cet hiver, à 5,8% en 2023 et 2,8% en 2024. "L'inflation sous-jacente devrait diminuer progressivement à mesure que les marges bénéficiaires absorbent la hausse des salaires et que le resserrement des conditions de financement s'avère efficace pour refroidir la demande", détaille la Commission. "Les pressions persistantes sur les prix des services, associées à des pressions qui ne s'estompent que lentement sur les produits alimentaires et les biens (transformés), devraient maintenir l'inflation sous-jacente à un niveau élevé".

"Grâce à des efforts déterminés pour renforcer notre sécurité énergétique, un marché du travail remarquablement résilient et l'assouplissement des contraintes d'approvisionnement, nous avons évité une récession hivernale et nous nous attendons à une croissance modérée", a déclaré Paolo Gentiloni, le commissaire européen à l'économie.