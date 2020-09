La chute historique de l'inflation dans la zone euro confirmée en août

Le taux d'inflation annuel dans la région a atteint -0,2% contre 0,4% en juillet

(Boursier.com) — La chute des prix dans la zone euro est confirmée. Le taux d'inflation annuel dans la région a bel et bien atteint -0,2% en août, contre 0,4% en juillet, selon les données finales d'Eurostat. Il faut remonter en 2016 pour voir la trace d'une inflation négative sur le Vieux continent. S'agissant des principales composantes de l'inflation, les plus fortes contributions proviennent de l'alimentation, alcool & tabac (+0,33 points de pourcentage), suivis des services (+0,30 pp), des biens industriels hors énergie (-0,03 pp) et de l'énergie (-0,77 pp). En séquentiel, les prix à la consommation affichent un repli de 0,4%.

L'inflation 'annuelle' core est par ailleurs tombée sur un plus bas historique le mois passé, à 0,4%, après +1,2% en juillet !