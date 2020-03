La chute de l'indice IFO confirmée en mars en Allemagne

L'indice de confiance des milieux d'affaires allemands compilé par l'Institut Ifo est tombé au plus bas depuis 2009 en mars, à 86,1 points, contre 96...

(Boursier.com) — L'indice de confiance des milieux d'affaires allemands compilé par l'Institut Ifo est tombé au plus bas depuis 2009 en mars, à 86,1 points, contre 96 en février, et 87,7 en première estimation. La composante évaluation actuelle atteint 93 points contre 99 en février et 93,6 annoncé initialement, et la composante des attentes s'établit à 79,7 points contre 93,1 le mois précédent et 81,9 en première estimation.

"L'économie allemande est en état de choc", a déclaré Clemens Fuest, le président de l'Ifo.

L'indice Ifo est compilé chaque mois à partir des réponses de 7.000 professionnels allemands des différents secteurs économiques concernés. Il représente leur vision à six mois et leur sentiment au moment de l'enquête. Une synthèse des deux indicateurs fournit l'indice principal de climat des affaires.