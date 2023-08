La Chine retrouve la déflation !

La situation ne s'arrange pas en Chine...

(Boursier.com) — La situation ne s'arrange pas en Chine. Au point que le pays est désormais dans un moment, sans doute bref, déflationniste. Les prix à la consommation ont en effet baissé en juillet pour la première fois depuis le mois de février 2021 tandis que les prix à la production ont reculé pour le dixième mois consécutif. Dans le détail, les données du Bureau national des statistiques (BNS) montrent que l'indice CPI a diminué de 0,3% en rythme annuel le mois dernier (le consensus tablait sur une baisse encore plus prononcée de 0,4%) alors que l'indice PPI a reculé de 4,4% en rythme annuel, après avoir enregistré une baisse de 5,4% le mois précédent.

C'est la première fois depuis novembre 2020 que les prix à la consommation et à la production enregistrent des contractions. L'économie chinoise a connu une croissance plus rapide qu'attendu au premier trimestre avant de ralentir en raison de la faiblesse de la demande intérieure et extérieure. L'effondrement prolongé du marché immobilier, la chute de la demande d'exportations et la faiblesse des dépenses de consommation pèsent particulièrement sur la reprise de la deuxième économie mondiale.

"La Chine est en déflation à coup sûr", a déclaré à 'Bloomberg TV' Robin Xing, économiste en chef pour la Chine chez Morgan Stanley. "La question est de savoir combien de temps. C'est aux décideurs politiques qu'il appartient de réagir avec un assouplissement budgétaire et monétaire coordonné".